بوتين: الشعب هو مصدر القوة في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشعب هو مصدر القوة في بلاده، وهو الذي يحدد مسار تطورها، مضيفا إن النظام الانتخابي الروسي يعتبر بحق من أفضل الأنظمة في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح بوتين، في تهنئته للجنة الانتخابات المركزية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، أن النظام الانتخابي بأكمله في روسيا يعتمد على إجراءات انتخابية شفافة ومفهومة للمواطنين وعلى الامتثال الصارم للقواعد الانتخابية.

بوتين: النظام الانتخابي الروسي يتحسن باستمرار

وأضاف الرئيس الروسي في التهنئة،: «أننا نتعامل مع معايير التشريع الانتخابي. فيما يتعلق بحماية المصالح الوطنية وسيادة روسيا والتعبير الحر لمواطنيها»، مشيرا إلى أن بلاده تتوفر اليوم كل الظروف حتى يتمكن كل مواطن من التعبير بحرية عن إرادته في الانتخابات.

وتابع بوتين قائلا إن النظام الانتخابي الروسي يتحسن باستمرار، ويجمع بين التقاليد والابتكار.