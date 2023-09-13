ما هي مواصفات سيارة بوتين؟.. قصر يتحرك على عجلات

خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أطلعه على السيارة الروسية «أوروس» والمتواجدة بالقاعدة العسكرية فوستوشني الفضائية، وقام بشرح مواصفات السيارة أمام القادة العسكريين، وفق ما نشر موقع «سبوتينك» الروسي.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات المعروفة عن مواصفات سيارة بوتين، وفق تقرير الموقع الروسي، في السطور التالية:

مواصفات سيارة بوتين

ومن أهم مواصفات سيارة بوتين أنها قصر مجهز تتحرك على عجلات، فهي مجهزة لحمايته من الحرائق، وحمايته شخصيًا حتى إذا كانت مغمورة بالماء، وهي من تصنيع شركة أوروس موتورز الروسية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة

تعمل السيارة بمحرك هجين مكون من 8 أسطوانات، وبسعة 4.4 لتر، وتم تجهيزها بنظام دفاع مضاد للحرائق والقنابل، والرصاص، فضلا عن نيران القناصة.

ولم يتم الكشف عن أي مواصفات أخرى لسيارة بوتين.

التوسع في صناعة السيارات الروسية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن بلاده تعمل على التوسع في تصنيع السيارات، مما يجعلها متاحة وبسعر أرخص.

وأضاف أنه موسكو تعمل حاليًا على فتح عدد من مصانع أوروس في عدد من الدول الصديقة، وبمجرد أن يبدأ انتاجها الضخم، ستكون أرخص مرتين من السيارات المتواجدة في الأسواق الحالية.

وأكد بوتين أن البعض يري أن السيارات الروسية هي أكثر تواضعًا من العلامات التجارية الموجودة حاليًا، ولكن يجب أن يتم اتخاذ الهند مثالا، إذ أعدت الحكومة والهيئات آلية لانتقال المسؤولين باستخدام السيارات الوطنية.