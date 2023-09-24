هزة أرضية تضرب جنوب إيطاليا.. اعرف قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، جنوب إيطاليا، على عمق 11 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهر بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا، على مسافة 37 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة نابولي الواقعة في جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا، كذلك على مسافة 11 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من سان فيليس كانسيلو شمال شرق نابولي.