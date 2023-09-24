أيمن الشيوي: أحمد عصام شاب زي الورد.. كان معانا لحد قبل ساعات من موته

توفي الفنان أحمد عصام عضو فريق مسرحية «تشارلي» إثر تعرضه لحادث سير، ومن جهته، عبر الفنان أيمن الشيوي عن صدمته بوفاة الفنان الشاب: «إحنا خلصنا عرض وكان معانا أحمد لغاية الساعة واحدة ونص صباحا في المسرح، ورجعت البيت والصبح لقيت خبر الوفاة».

وعبر الفنان أيمن الشيوي الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ويشغل منصب مدير المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، وأحد أبطال مسرحية «تشارلي» عن صدمته قائلا: «خبر صادم طبعا شاب شاب زي الورد ولسه كان في بداية حياته يعني».

الشيوي: أعضاء المسرحية بمثابة أسرة واحدة منذ 3 سنوات

وكشف «الشيوي» في حديثه لـ«الوطن»، أنه تجمعه بالفنان الشاب أحمد عصام علاقة قوية، وأن أعضاء المسرحية بمثابة أسرة واحدة منذ بداية العرض منذ 3 سنوات، «أحنا مع بعض أسرة واحدة في العرض ده ، فبالنسبة لنا كانت صدمة، ربنا يرحمه ويحسن إليه يا رب ويصبر أهله».

وأوضح «الشيوي» أن الفنان الشاب كان مشاركا مع أعضاء مسرحية «تشارلي» بالسعودية، وكان الفريق بأكمله سعيد بهذه المشاركة، «إحنا كنا في السعودية وروحنا عملنا عمرة كلنا سوا وكنا مبسوطين وسعداء يعني الله يرحمه توفي صغير بالسن».

وفاة أحمد عصام

وكان الفنان محمد فهيم أحد أعضاء المسرحية أعلن في وقت سابق اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنان الشاب أحمد عصام قائلا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي، كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة»