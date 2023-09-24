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عرض مسرحي لفريق «نواة السويس» بمركز شباب أحمد عبده الثلاثاء المقبل

كتب:

حمدي عبدالله
10:08 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
جانب من العرض المسرحي

جانب من العرض المسرحي

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالسويس، الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إقامة العرض المسرحي «أسطورة ميرام إم» الذي يقدمه فريق نواة السويس المسرحي، بمركز شباب أحمد عبده.

موعد عرض مسرحية أسطورة ميرام إم

وأوضحت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن موعد عرض مسرحية «أسطورة ميرام إم»، الثلاثاء المقبل 26 سبتمبر، الساعة 7 مساءً، لأعضاء ورواد مراكز الشباب من سن 16 حتى 35 عاما.

العرض المسرحي يناقش قضايا اجتماعية

وأكدت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن العرض المسرحي يناقش عددا من القضايا، حيث يتناول رفع الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية، ومنها الزواج المبكر للقاصرات والتحرش وصحة المراهقين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

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