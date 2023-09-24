هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب تركيا.. تعرف على موقعها

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، على عمق 13 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة 125 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة شانلي أورفا التاريخية الواقعة جنوب شرق تركيا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة 14 كيلومترا جنوب ملطية الواقعة في منطقة شرق الأناضول.