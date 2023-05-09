زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة بقوة 3.5 درجة تضرب شرق البلاد

هزات أرضية متتالية، شهدتها تركيا منذ فبراير الماضي، آخرها زلزال تركيا الذي وقع في شرق البلاد منذ ساعات على عمق 13.8 كيلومترا بمحافظة أديامان، وفقا لموقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حيث لم يعلن عن وقوع ضحايا للزلزال أو الهزة الأرضية.

زلزال تركيا وقع شرق ووسط البلاد

وقبل الهزة الأرضية الأخيرة بشرق البلاد، وقع زلزال تركيا على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض بشدة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وتحديداً في وسط تركيا على عمق 48 كيلومترا بين غرب وشمال غرب قهرمان مرعش و20 كيلومترا من جنوب جوكسون، وفقاً لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن زلزال تركيا.

تفاصيل زلزال تركيا في فبراير 2023

وتعاني عدة مناطق حول العالم مؤخراً من هزات أرضية متتالية، وأشهرها سوريا وإيران وتركيا والصين واليونان، فيما كان أعنفها على الإطلاق منذ بداية العام زلزال تركيا، وهو عبارة عن هزتين أرضيتين ضربتا سوريا وتركيا فجر السادس من فبراير 2023، وعرفتا إعلامياً بزلزال «غازي عنتاب» وزلزال «قهرمان مرعش».

زلزال تركيا في غازي عنتاب وقهرمان مرعش

يصنف زلزال تركيا الذي وقع في فبراير من العام الجاري من أقوى الزلازل، حيث بلغت شدة الزلزال الأول غازي عنتاب 7.8 درجة على مقياس ريختر والذي وقع غرب مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا، وتعد البلدة بؤرة الهزة الأرضية ولقربها من الحدود السورية التركية امتد تأثيرها إلى سوريا، كما ضرب زلزال تركيا بعد الهزة الأرضية الأولى بنحو 9 ساعات، أي في نفس اليوم، زلزال قهرمان مرعش الذي يعد أقوى الهزات الأرضية في تاريخ تركيا وسوريا، والذي امتد تأثيره على البلدين وبلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر وبؤرته «إيكين أوزو».

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

فيما نتج عن زلزال تركيا في فبراير 2023، عدد ضحايا تجاوز الـ51 ألف قتيل و120 ألف مصاب وفقاً للتقديرات الأولية بكل من سوريا وتركيا، بخلاف الخسائر والأضرار المادية.

ومر على زلزال تركيا نحو 3 أشهر منذ وقوعه في 6 فبراير الماضي، لتقدم منظمات الإغاثة مساعدات طبية ومنح للمنكوبين وأسر الضحايا بكل من سوريا وتركيا، فيما كشفت منظمة Direct Relief عن توصيل دعم للخدمات الصحية في أعقاب الزلازل بالمنطقة تقدر بنحو 408 أطنان من المساعدات الطبية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 85,3 مليون دولار.