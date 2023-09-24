كارثة تنتظره.. ماذا يحدث لفريق طائرة الزمالك حال استمرار أزمة المستحقات؟

علامات استفهام أحاطت بمصير لاعبات طائرة الزمالك، بعد احتدام أزمتهن مع إدارة الزمالك، بسبب التأخر في صرف مستحقاتهن، منذ فبراير المنقضي، أي ما يقرب من 7 أشهر متتالية، الأمر الذي انتهى بشكوى من الثنائي مايا ممدوح ومريم متولي، لدى اتحاد الكرة الطائرة، من أجل فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.

الأزمة لم تظهر للنور سوى في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد قرار الثنائي بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك؛ للحصول على المستحقات المتأخرة، الأمر الذي قد يمنحهن فرصة قانونية لفسخ التعاقد من طرف واحد، حال استمرار الأزمة، وعدم التدخل لحلها سواء بصرف جزء من المستحقات أو تسويتها بشكل كامل.

المهلة شهر وحيد

شهر واحد يتحكم في مصير لاعبات طائرة الزمالك، سيشهد كلمة الفصل في البقاء أو الرحيل، وذلك وفقًا لتحركات إدارة الزمالك، التي من شأنها إنهاء الأزمة بدفع المستحقات كاملة أو جزء منها، لتهدئة الأوضاع المشتعلة، بسبب تراكم المستحقات المتأخرة وعدم وجود أي تحرك من قبل القلعة البيضاء، لذلك ستكون المهلة شهر وحيد، أو فسخ العقد حال استمرار الوضع كما هو عليه بعد انتهاء الـ30 يومًا.

فسخ عقود لاعبات سيدات طائرة الزمالك

اللوائح والقوانين قد تحكم بفسخ عقود لاعبات سيدات طائرة الزمالك، بعد اتخاذ كافة الإجراءات التي تسبق هذا القرار، إذ أرسلت لجنة شؤون اللاعبين خطابًا للزمالك، لإنذاره بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، قبل الشهر المحدد، أو فسخ العقود تلقائيًا، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة وضربة موجعة للزمالك الذي يستعد للمشاركة في دوري المرتبط، المقرر انطلاقه 3 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على خلفية تقدم ثنائي سيدات طائرة الزمالك مايا ممدوح، زوجة محمد عادل دولا لاعب فريق الرجال، بشكوى إلى اتحاد الكرة الطائرة؛ لفسخ تعاقدهما مع الزمالك، على خلفية أزمة المستحقات المتأخرة، منذ فبراير المنقضي.