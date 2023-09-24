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هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين فرنسا وألمانيا.. بؤرتها جنوب ستراسبورج

كتب:

حسن رمضان
02:00 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود الفرنسية الألمانية، على عمق 5 كيلومترات، وففا لما نشره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود الفرنسية الألمانية، على مسافة 25 كيلومترا جنوب مدينة ستراسبورج الواقعة شرقي فرنسا.

وأضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود الفرنسية الألمانية، وقعت كذلك على مسافة  10 كيلومترات غرب مدينة لار الواقعة غرب بادن-فورتمبيرج.

 

 

 

 

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