زعيم كوريا الشمالية يعرب عن أمله في تطوير التعاون مع «بكين»

أعرب زعيم كوريا الشمالي، «كيم جونج أون»، في رسالة للرئيس الصيني، «شي جين بينج»، عن أمله في تطوير التعاون مع «بكين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية«كيه سي إن أيه»

ويوم الخميس الماضي، أرسل الزعيم، «كيم جونج أون» رسالة إلى الرئيس الصيني، «شي جين بينج» أعرب فيها عن امتنانه له على تهنئته الحارة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية، عن الثقة في أن الحزبين والبلدين سيعملان بشكل وثيق على تعزيز التضامن وتطوير التعاون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.