كوريا الشمالية وروسيا تتبادلان وجهات النظر حول تعزيز التعاون في الدفاع

تبادل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت كوريا الشمالية.

وقالت الإذاعة الكورية الشمالية، إن زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» ووزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، تبادلا وجهات النظر حول الظروف السياسية العسكرية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الآراء حول قضايا الأعمال المتعلقة بمواصلة تعزيز التفاعل التكتيكي الاستراتيجي والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعرب زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، عن تقديره الكبير لمساهمة الأفراد العسكريين في أسطول المحيط الهادئ الروسي في ضمان السلام والأمن في شمال شرق آسيا وفي جميع أنحاء العالم.