عاجل.. الأهلي يحدد بديل الزمالك في السوبر المصري

يواصل الزمالك حصد توابع قرار انسحابه بالنسخة المنقضية من بطولة كأس السوبر المصري، أمام الغريم التقليدي الأهلي، ليشارك بيراميدز بديلًا له، ويحصد المارد الأحمر اللقب على حساب السماوي، قبل أن يكرر الفارس الأبيض غيابه عن البطولة ذاتها، لكن تلك المرة دون إرادته.

بديل للزمالك في كأس السوبر المصري للأبطال

بعد استبعاده الزمالك خسر مقعده في كأس السوبر المصري خلال تلك النسخة المرتقبة، وفقًا للوائح والقوانين التي تنص على توقيع عقوبة مالية قدرها 500 ألف جنيه، إلى جانب حرمان الفريق المعتذر عن المشاركة في البطولة، من المشاركة في النسخة التي تليها، ما أكده عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات.

مصير بديل الزمالك الذي سيشارك في النسخة الحالية، سيحدده الأهلي، خاصة أنه سيتم تحديده وفقًا لنتيجة مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، وفي حالة فوز الأخير، سيكون الممثل الرسمي في البطولة بنظامها المستحدث، أما الخسارة ستعني مشاركة فيوتشر، صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز الموسم المنقضي.

سر استبعاد الزمالك من كأس السوبر لموسم واحد فقط

يشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز، فيما يظهر سيراميكا كليوباترا في المسابقة المحلية، بعدما حصد لقب كأس الرابطة، أما بيراميدز فوجوده في البطولة سيكون باعتباره وصيفًا لبطل الدوري الممتاز، ولايزال المركز المقعد الرابع شاغرًا، في انتظار حسم نتيجة مباراة إنبي والأهلي، مع استبعاد الزمالك بشكل رسمي. وجاء استبعاد الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لمدة موسم واحد فقط، وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة في البطولة، أما في حالة إعلان الانسحاب، كانت العقوبة ستتضاعف لتصل إلى استبعاد موسمين، وغرامة مالية ضخمة قدرها مليون جنيه.