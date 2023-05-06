ماذا قالت الصحف الإماراتية عن فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري؟

اهتمت الصحف الإماراتية بمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، حيث سلطت الضوء على مجريات المباراة ونجوم المباراة من الفريقين خاصة اللاعب الدولي التونسي علي معلول محرز هدف المباراة الوحيد.

البيان: الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة 13 في تاريخه

وقالت صحيفة «البيان» الإماراتية، إن النادي الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد، مساء الجمعة، في المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: «عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية حصداً للسوبر المصري بعدما رفع رصيده من البطولة إلى 13 لقباً، بينما خسر بيراميدز النهائي الرابع في تاريخه، والأول الذي يخوضه في كأس السوبر».

وتابعت: «تمكن الأهلي من كسر عقدة استاد محمد بن زايد بعدما كان خسر مباراتين في كأس السوبر على نفس الملعب أمام الزمالك عامي 2017 و2020 بركلات الترجيح»، مشيرة إلى أن هدف المباراة الوحيد سجله علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 96 بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الإمارات اليوم: الأهلي يهزم بيراميدز ويحتفل بـلقب السوبر المصري الـ13 في أبوظبي

وقالت صحيفة «الإمارات اليوم» إن فريق الأهلي المصري احتفل اليوم على أرض الإمارات بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بهدف لصفر في مباراة استمرت لشوطين إضافيين، وأقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: «يُدين الأهلي بهذا الفوز، إلى لاعبه التونسي علي معلول، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 96، وبدأ الأهلي المواجهة بصورة أفضل عن بيراميدز، فكان الطرف المُسيطر على مناطق اللعب، ولكن كان ينقصه الفاعلية الهجومية في الثلث الأخير من ملعب المنافس».

الخليج: الأهلي يهزم بيراميدز ويتوّج بطلاً للسوبر المصري

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، إن الأهلي احتفظ بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم بعد فوزه على بيراميدز بعد التمديد 1-صفر( الوقت الأصلي صفر-صفر) الجمعة في استاد محمد بن زايد أمام 32194 متفرجاً.