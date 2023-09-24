وزير خارجية فنزويلا: نقترح إنشاء منطقة خالية من العقوبات

قال وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل، إن حكومة بلاده تقترح إنشاء منطقة خالية من العقوبات حيث سيتم حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح جيل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كاراكاس تقترح إنشاء منطقة خالية من التدابير القسرية الأحادية الجانب، حيث يمكن تنفيذ المعاملات المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين الدول دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو عقابية من القوى الغربية.

وأضاف جيل، أن الاقتصاد الفنزويلي، على الرغم من حالة الحصار والعقوبات من جانب الدول الغربية والعقوبات، بدأ عملية التعافي بمعدلات نمو متوقعة أعلى بكثير من الدول الأخرى في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إيفان جيل، إلى اعتزام الحكومة الأمريكية عسكرة النزاع الإقليمي بين فنزويلا وجويانا حول منطقة «إيسيكويبو» المتنازع عليها من خلال إقامة قاعدتها العسكرية هناك