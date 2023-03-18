المفوضية الأوروبية تخصص 75 مليون يورو لدعم المتضررين من أزمة فنزويلا

تعهدت المفوضية الأوروبية، بتخصيص 75 مليون يورو كمساعدات إنسانية للأشخاص المتضررين من الأزمة في فنزويلا والمجتمعات المضيفة لهم.

جاء ذلك في بيان المفوضية عبر موقعها الرسمي في نهاية اليوم الثاني من المؤتمر الدولي 2023 للتضامن مع اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين والمجتمعات المضيفة لهم، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي وكندا، لإعادة تأكيد دعمهما للفنزويليين المتأثرين بالأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في البلاد.

التمويل سيساعد المحتاجين في فنزويلا والمجتمعات بالبلدان المجاورة

وذكر البيان أن المفوضية الأوروبية تعهدت بضخ أكثر من 75 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتأكيد دعمها المستمر للفنزويليين والاستجابة لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحا، لافتا إلى أن التمويل سيساعد الأشخاص المحتاجين في فنزويلا والمجتمعات في البلدان المجاورة التي تستضيف المهاجرين واللاجئين، مع التركيز على المساعدة الغذائية والصحة والمأوى والحماية والتعليم والمساعدة القانونية من بين مجالات التدخل الأخرى.

كندا تتعهد بتخصيص 58.55 مليون دولار كندي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية

وأضاف البيان أن كندا تعهدت بتخصيص 58.55 مليون دولار كندي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دعم جهود الاندماج طويل الأمد للاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة.وينظم المؤتمر بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والقيادة المشتركة لمنصة التنسيق الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاجئين والمهاجرين من فنزويلا (R4V)، فضلا عن البلدان المضيفة الرئيسية والشركاء.