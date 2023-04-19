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بوتين يدعو رئيس فنزويلا لزيارة روسيا

كتب:

حسن رمضان
05:33 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
لقاء رئيس فنزويلا مع لافروف

لقاء رئيس فنزويلا مع لافروف

سلم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في «قصر ميرافلوريس»، دعوة من الرئيس فلادمير بوتين، لزيارة «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وبدأ لافروف، جولة إلى أمريكا اللاتينية من 17 أبريل، تستمر حتى  21 من الشهر ذاته، زار فيها البرازيل وفنزويلا، ومن المقرر أن يستكمل جولته في نيكاراجوا وكوبا.

وحيا الرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو الوفد الروسي، مشيرا إلى المضي قدمًا في العمل بشأن الموضوعات التي تجمع الجانبين. 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن تعاون بلاده مع أمريكا اللاتينية يقوم على نهج غير أيديولوجي وعملي وليس موجها ضد أحد.

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بقلم حسن رمضان