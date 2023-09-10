رئيس فنزويلا: نسعى للحصول على دعم الصين لنا في الانضمام إلى «بريكس»

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سعي بلاده للحصول على دعم الصين في الانضمام إلى مجموعة بريكس، حسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، نقلت فيه تصريحات مادورو لوكالة أنباء الصين الجديدة، قال فيها إن هدفه هو ضمان «انضمام فنزويلا إلى مجموعة بريكس بدعم من الصين وجميع الدول الأعضاء».

بريكس محرك كبير لتسريع ولادة عالم جديد

وأضاف أن «الصين يمكنها المساهمة في دعم انضمام فنزويلا إلى التجمع، خاصة أننا نمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم»، موضحا «يمكن تعريف مجموعة بريكس الموسعة بأنها المحرك الكبير لتسريع ولادة عالم جديد، عالم من التعاون يحظى فيه الجنوب بنفوذ طاغ».

تسريع عملية وقف التعامل بالدولار في العالم

وأضاف «تعمل دول بريكس لتسريع عملية وقف التعامل بالدولار في العالم، وتأسيس نظام مالي دولي جديد، ونظام اقتصادي جديد عادل».

كانت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، أعلنت في أغسطس الماضي، دعوة 6 أعضاء جدد لعضويتها اعتبارا من يناير المقبل، هي مصر والسعودية وإيران والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا.