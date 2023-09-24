زلزال يضرب جورجيا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية دولة جورجيا الواقعة شرق أوروبا، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، على عمق 4 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت البيانات التي نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جورجيا على مسافة 31 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من تبليسي عاصمة البلاد.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جوريا على مسافة 17 كيلومترا جنوب غرب مدينة أخميتا.