مجلس الدولة يعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بعد قليل

أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا في مقر مجلس الدولة بالدقي، اليوم الأحد، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة الصادرة منذ أيام.

توزيع الاختصاصات الداخلية

وحدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، موعدًا للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة على مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.

إعلان الحركة الداخلية

وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، والتي تعتبر بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة، وتعتبر تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري.

واعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد 2023-2024 وذلك بناءا على رقم 600 لسنة 2023.

وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، تمّ إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة على مستوى جميع المحاكم.