نائب رئيس مجلس الدولة: استغلال الخطاب الديني في السياسة يضلل العقل

قال محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسة بعنوان «الفضاء الإلكتروني ومواجهة التطرف لتصحيح مسار الخطاب الديني من منظور قضائي»، التي شارك بها في المؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف، إن استغلال الخطاب الديني للفضاء الإلكتروني في السياسة يضلل العقل العام للأمة.

وأضاف أنّ ترشيد الفضاء الإلكتروني يحقق الأمن الفكري ويحمي مصالح الوطن، والوعي القومي مطلوب للشباب، ويحدد أسباب التطرف الديني للفضاء الإلكتروني، ولماذا تفضل الجماعات الإرهابية استخدام الفضاء الإلكتروني للشباب؟

جاء ذلك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني»، وشارك فيه وزراء الأوقاف في العديد من البلدان الإسلامية على مستوى العالم، ونخبة من العلماء والمفكرين، وتحدث في المحاور الاَتية:

أولًا: استغلال الخطاب الديني للفضاء الإلكتروني في السياسة يضلل العقل العام للأمة.

ثانياً: أسباب التطرف الديني عبر الفضاء الإلكتروني، ولماذا تفضل الجماعات الإرهابية استخدام الفضاء الإلكترونى للشباب؟