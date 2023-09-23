مجلس الدولة يعلن موعد انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم

أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة، التي تضم «الإدارية العليا والقضاء الاداري والمحاكم الإدارية والتأديبية».

وتنعقد عمومية مجلس الدولة للمحكمة الإدارية العليا 24 سبتمبر الجاري، لتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة على مستوى المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.

موعد الجمعيات العمومية

وتعقد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة، لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد التالية:

- المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد ٢٠٢٣/٩/٢٤ الساعه ١٢ ظهرا.

- محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ الساعة ١٢ ظهرا.

- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٦ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر المجلس بالدقي.

رئيس المجلس يعتمد الحركة القضائية

واعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بناء على القانون رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .

ويبدء العام القضائي الجديد ١ أكتوبر من كل عام، وتشمل الحركة توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة في المحاكم على مستوى جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.