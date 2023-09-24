رئيس جمعية «أوراسينكي تانكوكاي» مصر بعد تكريمه: نعزز العلاقات الثقافية مع اليابان (حوار)

حصل الدكتور طارق سيد محمد، رئيس جمعية «أوراسينكي تانكوكاي» مصر، على وسام «الشمس المشرقة – أشعة ذهبية وفضية» في فعالية أقامتها ونظمتها السفارة اليابانية بالقاهرة، تقديرًا لإنجازاته ومساهماته في تعزيز العلاقات بين اليابان ومصر من خلال التعليم والتبادل الأكاديمي على مدى سنواتٍ طويلة، وهو يعد من أرفع الأوسمة الذي يمنحه إمبراطور اليابان، للذين حققوا إنجازاتٍ بارزة في نشر الثقافة اليابانية، وحاورت «الوطن» الدكتور طارق سيد لمعرفة إسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وتكريمه.

بداية من هو الدكتور طارق سيد محمد؟

تخرجت في قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة، عام 1984، ثم درست فنون تقديم الشاي الياباني «سادو» لمدة سنتين بمدرسة أوراسنكي تانكوكاي المتخصصة باليابان، وبعد عودتي إلى مصر، شاركت في رابطة محبي مدرسة أوراسنكي في مصر، واجتهدت في نشر فنون تقديم الشاي «سادو» في مصر، ثم حصلت بعد ذلك على ترخيص تقديم الشاي الياباني على طريقة مدرسة أوراسنكي «هيكيتسوجي» في عام 2001.

ما هي أهم مراحل الدراسة والعمل التي مررت بها؟

حصلت على ماچستير في الثقافة اليابانية تخصص مراسم تقديم الشاي، وعملت مرشدا سياحيا للوفود اليابانية لأكثر من ثلاثين عاما، كما عملت في العلاقات العامة مع هيئة المعونة اليابانية «چايكا»، وحصلت على شهادة تكريم من الخارجية اليابانية عام 2020، كما حصلت على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان عام 2023.

ما هو شعورك بعد التكريم من إمبراطور اليابان، وذلك من خلال السفير الياباني بالقاهرة؟

أود أن أعبر عن امتناني العميق لوزارة الخارجية اليابانية وجلالة إمبراطور اليابان على هذا التكريم الذي يعكس سنوات من العمل الجاد والتفاني في نشر ثقافة اليابان وتعزيز الروابط الثقافية بين بلدي الحبيبتين، مصر واليابان، إن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لي ولمساعي التواصل الثقافي الذي أسعى إليه.

ما هي أهم مفاهيم مراسم الشاي الياباني «السادو»؟

أهم عنصر في مفاهيم ثقافة مراسم الشاي «السادو» هي «فن التواصل المعنوي والإنساني» بين ضيوف حجرة الشاي سواء بين المضيف والضيوف أو بين الضيوف وبعضهم، لذا، فإن دراسة ثقافة الشاي تتيح لدارسها التعرف على آداب التواصل والتعامل بين أفراد المجتمع، وكذلك سلوكيات الحوار وآداب أو إتيكيت تناول الشاي والحلوى.

*كيف يمكن تفسير مفهوم «وا» وما هو دوره في المراسم اليابانية؟

- إن مفهوم (وا) يعني التناغم والاحترام المتبادل والتواؤم بين المضيف وضيوفه، وهو انسجام روحي في اختيار أدوات الشاي والحلوى المقدمة، وهو أيضا انسجام مع الطبيعة، وهو ما يقود المرء إلى فهم ما حولنا، كما إن حجرة الشاي ليست مجرد مكان لتأدية مراسم الشاي، ولكنها وسيلة ينتقل خلالها المشاركون إلى عالم آخر، ألا وهو السلام النفسي وطرح هموم حياتهم اليومية وراء ظهورهم ليدخلوا في فسحة من راحة البال والانفصال عن العالم الخارجي.

أول كتاب في المكتبة العربية عن ثقافة الشاي الياباني

*ما هي مبادرة مؤسسة «أورا سينكيه» في مصر وتعاونها في تقديم مراسم الشاي الياباني «الماتشا»؟

- تبادر مؤسسة أوراسينكيه إلى تعميق التقارب والتواصل الثقافي بين مصر واليابان، ومن خلال مراسم الشاي ترسخ المفاهيم والسلوكيات الجميلة والمشتركة بين شعبي مصر واليابان.

* كيف يمكن للمهتمين بمراسم الشاي الياباني الانضمام إلى جمعية «تانكوكاي» والاستفادة من أنشطتها وتعليماتها؟

يمكن الانضمام إلى جمعية أوراسينكيه تانكوكاي والاستفادة من أنشطتها وتعليماتها بحضور دروس وفعاليات فن تقديم الشاي في مؤسسة اليابان الثقافية.

* هل يمكنك مشاركتنا بأمثلة على تجارب ناجحة لتقديم الشاي الياباني في الماضي وأهمية هذه التجارب؟

- تم تقديم تجارب ناجحة لتقديم ثقافة مراسم الشاي في مؤسسة اليابان والسفارة اليابانية وجامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الكندية وساقية الصاوي وبعض المدارس التي تحتفل باليوم الثقافي لليابان.

* كيف يمكن لمبادئ مراسم الشاي الياباني أن تساهم في تعزيز التفاهم الثقافي والاحترام بين الشعوب؟

- مبادئ ومراسم الشاي الياباني تساهم وتقوم بالفعل على الدعوة إلى تعزيز التفاهم الثقافي والاحترام والسلام بين شعوب العالم.

* ما هي رسالتك للذين يهتمون بالمشاركة في مراسم تقديم الشاي الياباني وفهم الثقافة اليابانية؟

- رسالتي هي الدعوة إلى الرجوع إلى أصالة وعراقة القيم والمبادئ التراثية والتي تدعم فن التواصل وسلوكيات والتعامل بين أفراد المجتمع وتقريب المبادئ والقيم الإنسانية والروحية التي تجمع بين شعبي مصر واليابان.