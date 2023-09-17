عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال واعتقال شابين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحات المسجد، كما أعاقت دخول المواطنين وطلبه المدارس الى باحاته.

قوات الاحتلال تدعم المستوطنين لاقتحام الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، بأنه منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت أنَّ شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة.

كما أعاقت قوات الاحتلال دخول طلبة المدارس الشرعية الدارسين داخل باحات المسجد الأقصى وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية.

اعتقال شابين في باحات الأقصى

واعتقلت قوات الاحتلال قبل قليل شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد ونشرت مئات الجنود على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وحولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في مختلف أحياء المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سلطات الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.