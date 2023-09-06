«التموين» تحدد مصنعية جرام الذهب في الجنيه والمشغولات.. اعرف الحد الأقصى

تعتبر قيمة مصنعية الذهب سواء مصنعية الجرام للمشغولات الذهبية أو مصنعية الجنيه الذهب، هي المعيار المحدد للشراء أو البيع، إذ تلتزم جميع محال الصاغة بأسعار الذهب المعلن يوميا ووفقًا للبورصة العالمية وحسب ما تعلنه الشعبة العامة للذهب؛ تكون قيمة المصنعية مختلفة ما بين تاجر لآخر في الجرام والجنيه.

قيمة مصنعية جرام الذهب

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنَّ مصنعية جرام الذهب تختلف من عيار 18 إلى مصنعية جرام الذهب لعيار 21 وصولًا لمصنعية الجنيه الذهب.

وحدد مستشار وزير التموين، في تصريحاته لـ«الوطن» قيمة المصنعية كالتالي:

** مصنعية جرام الذهب عيار 18 تتراوح من 80 حتى 120 جنيهًا.

** مصنعية جرام الذهب عيار 21 تتراوح من 50 إلى 70 جنيهًا.

** مصنعية الجنيه الذهب تتراوح من 250 إلى 300 جنيه.

وأكّد مستشار وزير التموين، أنَّه يجب على المواطنين أثناء الشراء عد الدفع أكثر من المبالغ السابقة في قيمة المصنعية.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا الأسعار، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2205 جنيهات بمحلات الصاغة، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية.