خبير سياسي: المسجد الأقصى يشهد أحداثا مؤسفة.. والقضية الفلسطينية معقدة

قال الدكتور عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات في الرباط، إنّ الحديث عن القدس والقضية الفلسطينية خلال فعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، متشابك ومعقد للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة، تقدمها الإعلامية فيروز مكي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ موقف جامعة الدول العربية يتم وفق التحولات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تعيشه إسرائيل من وصول حكومة متشددة، وما شهده المسجد الأقصى من أحداث مؤسفة ودامية من خلال التدخلات السافرة بالمسجد الأقصى.

وتابع: «سامح شكري وزير الخارجية المصري، أكد خلال كلمته على تفعيل دور جامعة الدول العربية حول هذا الموضوع، خاصة أنّ القضية الفلسطينية تشهد قراءة جديدة لواقع جديد وتعامل جديد، والحديث عن الموضوع تذكير بمركزية القضية وأهميتها للعالم العربي والإسلامي، ووضعها في إطارها الشرعي والقانوني، وهو منظمة جامعة الدول العربية».