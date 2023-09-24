سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الجنيه الاسترليني في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، بعد فترة من الاستقرار، ليواصل سعره في بنك مصر عند المستوى نفسه ويسجل 37.63 جنيه للشراء، 38.11 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 37.79 جنيه للشراء 37.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

وفي بنك مصر فقد بلغ سعر الجنيه الاسترليني 38.11 جنيه للبيع، و37.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

أما وعن وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس إلي 38.06 جنيه للبيع 37.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 37.96 جنيه للشراء و38.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 38.07 جنيه للبيع و37.78 جنيه للشراء.