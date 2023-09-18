استقرار سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 18-9-2023 في البنوك

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الجنيه الاسترليني في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 18-9-2023، بعد فترة من الاستقرار، ليواصل سعره في بنك مصر عند المستوى نفسه ويسجل 38.06 جنيه للشراء، 38.39 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الاسترليني في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الأثنين في بداية التعاملات الصباحية 38.19 جنيه للشراء 38.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

وفي بنك مصر فقد بلغ سعر الجنيه الاسترليني 38.39 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

أما وعن وصل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك قناة السويس إلي 38.18 جنيه للبيع 38.51 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان

هذا وقد سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 38.18 جنيه للشراء و38.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 38.69 جنيه للبيع و38.58 جنيه للشراء.