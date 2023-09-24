عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية مروعة تضرب العالم اليوم (صور)

أعاد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، على منصة «إكس»، مرفقا حديثه بخريطة توضح البلدان التي ستشهد النشاط الزلزالي.

تقلبات قوية جدا يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5

وقال عالم الزلازل الهولندي، إنَّ تقلبات قوية جدًا يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 م أو أعلى، محذرًا من زلزال قوي قد يهز العالم اليوم الأحد.

وتبين من الخريطة أنَّ زلزالًا قويا قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزلندا.

Typical M-shape form. This is a big one. The marked regions are approximations. https://t.co/Z1L9rH7jsp pic.twitter.com/aagAcU1mrX — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 23, 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا

وأتى هذا الإعلان بعدما أوضح عالم الزلازل الهولندي هوجربيتس أنَّ الزلزال سيأتي من أن اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر، كاشفًا أنَّ هذا الاقتران قد يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر، كما أنَّه من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات على مقياس رختر.

وشمل التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس ريخت لقياس درجة قوة الزلازل.

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزال المغرب قبل أيام

يُشار إلى أنَّ عالم الزلازل الهولندي كان أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف، إذ ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب منذ نحو الأسبوعين، وحصد أرواح نحو 3 آلاف شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف.