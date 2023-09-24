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عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية مروعة تضرب العالم اليوم (صور)

كتب:

محمد علي حسن
10:15 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

أعاد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، على منصة «إكس»، مرفقا حديثه بخريطة توضح البلدان التي ستشهد النشاط الزلزالي.

تقلبات قوية جدا يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5

وقال عالم الزلازل الهولندي، إنَّ تقلبات قوية جدًا يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 م أو أعلى، محذرًا من زلزال قوي قد يهز العالم اليوم الأحد.

وتبين من الخريطة أنَّ زلزالًا قويا قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزلندا.

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا

وأتى هذا الإعلان بعدما أوضح عالم الزلازل الهولندي هوجربيتس أنَّ الزلزال سيأتي من أن اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر، كاشفًا أنَّ هذا الاقتران قد يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر، كما أنَّه من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات على مقياس رختر.

وشمل التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس ريخت لقياس درجة قوة الزلازل.

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزال المغرب قبل أيام

يُشار إلى أنَّ عالم الزلازل الهولندي كان أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف، إذ  ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب منذ نحو الأسبوعين، وحصد أرواح نحو 3 آلاف شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف.

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