عالم الزلازل الهولندي لـ«الوطن»: لست دجالا ولن أكشف عن طريقتي في توقع الكوارث

لا يزال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، يثير الجدل، وتتناثر الشائعات حول تصريحاته الخاصة بتوقعاته لزلازل قوية تضرب بعض المناطق في العالم، لكن أصعب ما يواجهه، بعض التعليقات التي تزعم أنه «دجال» أو «عراف»، بحسب تعبيره لـ«الوطن».

وحول طريقة توقعه للزلازل، قال العالم الهولندي لـ«الوطن» إنه لن يوضح طريقة توقعاته للزلازل، مؤكدا أنه سيحتفظ بهذا السر.

بداية ظهور عالم الزلازل الهولندي

وظهر عالم الزلازل الهولندي، للمرة الأولى، فور وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي أسفر في مقتل نحو 52 ألف شخص في البلدين، وكانت أولى توقعاته الصحيحة، التي حصل على شهرته بناء عليها، مما جعل عدد المتابعين لديه يزداد بشكل جنوني.

وتحدث عالم الزلازل الهولندي لـ«الوطن» في وقت سابق، قائلا «الفرق الرئيسي بين طريقتي في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يراقب المنجمون بشكل أساسي الأرض في المركز، كما أن هناك المزيد من الاختلافات، أنا لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، كما أنني لا أستخدم الأبراج».

زلازل توقعها العالم الهولندي

وتمكن العالم الهولندي أيضًا من توقع زلزال المغرب المدمر الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وضرب البلاد يوم 8 سبتمبر الجاري، وأسفر في مقتل 2946 قتيلا و5674 مصابا، وهو الأقوى على صعيد الضحايا في المغرب منذ العام 1960، عندما أسفر زلزال ضرب أغادير عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، طبقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.