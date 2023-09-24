آخر كلمات الفنان أحمد عصام المشارك في مسلسل الوصية قبل وفاته

حالة من الحزن الشديدة سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل الفنان أحمد عصام، الذي شارك في أحداث مسلسل الوصية بدور نجل «عم ضياء» الفنان محمد جمعة، وبحث الجمهور عن الكلمات الأخيرة لـ أحمد عصام قبل وفاته.

أحمد عصام المشارك بمسلسل الوصية

منذ 19 يوما عاتب الفنان الشاب أحمد عصام كل من يقلل من مجهوده وتعبه، بإعادة منشور يتحدث عن الجيل الحالي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «جيلنا رضي بالشقاء وتعب وبيحاول دائماً، أقل حاجة تقديرية تعملهالنا، أنك تقدر كفاحنا بكلمة حلوة أو ابتسامة تقدير».

وفاة الفنان أحمد عصام

وتوفي الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال فرقة مسرحية «تشارلي»، وفق ما أعلنه بطل العمل الفنان محمد فهيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، إذ أعلن الفنان محمد فهيم عبر صفحته قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».