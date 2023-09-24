أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد 24-9-2023

استأنفت العملات العالمية استقرارها في سعر الصرف أمام الجنيه المصري خلال أول أيام العمل في القطاع المصرفي المصري، حيث شهدت أسعار العملات مع بداية التعاملات اليوم الأحد 24-9-2023 استقرارا جيدا مقارنة مع الفترة الماضية.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، ليحقق ما قمته 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقرار سعر صرفه ليحقق 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو اليوم مبلغ 32.64 جنيه شراء و32.92 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو داخل البنك ما قيمته 33.02 جنيه للبيع و32.74 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر 38.11 جنيه للبيع و37.63 جنيه للشراء داخل مصرف بنك مصر.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.79 جنيه شراء و37.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة إلى 8.38 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.79 جنيه للشراء، و100.13 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.24 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.