أسعار العملات الیوم السبت 23-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار أسعار العملات الیوم السبت 23-9-2023 في البنوك استقرار ملحوظا، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار حوالي 30.82 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 30.95 جنيه، وسجل اليورو نحو 32.80 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 32.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم السبت 23-9-2023 في البنوك

وشهدت أسعار العملات الیوم السبت 23-9-2023 في البنوك حالة من الاستقرار، وسجل الجنيه الإسترليني حوالى 37.79 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 37.95 جنيه.

سعر الدولار فى البنوك المصریة اليوم السبت

سجل متوسط سعر الدولار فى البنوك المصریة حوالي 30.82 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الیورو في البنوك المصریة اليوم السبت

وسجل سعر الیورو فى البنوك المصریة 32.80 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الجنیھ الإسترلیني أمام الجنیة المصري

سجل سعر الجنیھ الإسترلیني أمام الجنیه المصري حوالى 37.79 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 37.96 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الریال السعودي في البنوك المصریة حوالي 8.21 جنيه للبيع، وسعر الشراء حوالي 8.25 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

سجل سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة 8.39 جنيه للشراء، وسعر البيع 8.43 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة 99.75 جنيه للشراء، وسعر البيع حوالي 100.20 جنيه.