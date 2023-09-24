موعد عزاء الفنان الشاب أحمد عصام أحد أبطال مسرحية «تشارلي»

قررت أسرة الفنان الشاب الراحل أحمد عصام، إقامة عزاءه اليوم، بعد رحيله أمس نتيجة لتعرضه لحادث سير.

موعد عزاء الفنان الشاب أحمد عصام

من المقرر أنَّ يقام عزاء الفنان الشاب أحمد عصام اليوم، عند منزله، في شارع «الخماروية» ببشبرا.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الفنان أحمد عصام، أمس، عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، وطالب من محبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

مشاركة أحمد عصام في مسلسل الوصية

قدم الفنان الشاب أحمد عصام، عددًا من الأدوار خلال مشواره الفني، ومن أشهرها ما قدمه في سن مبكر، إذ جسّد دور نجل عم ضياء في مسلسل «الوصية».

وفاة الفنان أحمد عصام

وتوفي الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال فرقة مسرحية «تشارلي»، وفق ما أعلنه بطل العمل الفنان محمد فهيم عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، إذ أعلن الفنان محمد فهيم عبر صفحته قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي».