عقوبة الهروب من المدرسة وفق لائحة الانضباط.. تصل إلى الفصل 7 أيام

حددت لائحة الانضباط المدرسي والذي أصدرَها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالقرار الوزاري 187، مخالفات المستوى الثاني والإجراءات العلاجية الخاصة التي يجب تطبيقها على الطالب في حالة ارتكابها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي يتمّ اتباعها في مخالفة الهروب من المدرسة والتي تتمثل من المخالفات المستوى الثاني والتي تصل به العقوبة إلى الفصل ونقلة إلى المدرسة.

المعالجة الأولي

- توجيه الطلاب، وتوعيتهم بمسئولياتهم تجاه مستقبلهم ومدرستهم من قبل الإخصائي الاجتماعي.

- دمج الطالب كثير الهروب في أنشطة مدرسية، وفق ميوله ورغباته.

- إخطار ولي الأمر في نفس اليوم الذي هرب فيه الطالب.

- تطبق معالجات المستوى الأول الخاصة بالغياب عن بعض الحصص دون عذر مقبول.

المعالجة الثانية

- تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي ثم الإخصائي النفسي لدراسة المشكلة من مختلف جوانبها، لمعرفة ظروف حدوثها وكتابة تقرير عن الحالة.

- أخذ تعهد على الطالب، وولي أمره، وإثبات ذلك في السجلات المخصصة للمخالفات.

المعالجة الثالثة

تحويل الطالب إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات التالية بشكل تتابعي:-

- تخفيض درجة سلوك الطالب بنسبة لا تتجاوز 15%.

- فصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام.

- عرض الطالب علي لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ القرار بنقلة إلى مدرسة أخرى.