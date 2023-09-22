«التعليم» تحدد إجراءات مخالفة الزي المدرسي في لائحة الانضباط

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة عدم الالتزام الطلاب بالزي المدرسي أو المظهر العام المناسب للبيئة المدرسية وفقا للائحة الانضباط المدرسي والذي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتم التعامل بالطرق التالية:

الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد

- المعالجة الأولى: يتم التنبيه في الإذاعة المدرسية على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وقراءة نص المادة السادسة منه، ثم يتم مقابلة الطالب والتعرف على أسباب عدم التزامه بالزي المدرسي مع الإرشاد والتوجيه.

- المعالجة الثانية: يتم استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليه بالالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن مواصفات الزي المدرسي، وتحويل الطالب غير القادر مادياً إلى الأخصائي الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي واتخاذ اللازم بشأنه.

المعالجة الثالثة: يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، ولا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف، ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.