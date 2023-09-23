لائحة الانضباط المدرسي الجديدة.. «التعليم» تحدد الإجراءات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ‎لائحة الانضباط المدرسي الجديدة والإجراءات التي يجري اتباعها في حالة عدم الالتزام الطلاب بالزي المدرسي، وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، التي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وطرق التعامل حال رصد أي مخالفات، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية لائحة الانضباط المدرسي الجديدة.

لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

1- يتم التأكيد على التزام الطالب بمواصفات الزي المدرسي المحدد بالمادة السادسة من القرار الوزاري للائحة الانضباط المدرسي الجديدة، وحال عدم الالتزام يجري تقديم الإرشاد والتوجيه للطالب، ومعرفة عدم أسباب التزامه بالزي المدرسي.

2- حال تكرار عدم التزام الطالب بالزي المدرسي، يجري استدعاء ولي الأمر، مع تأكيد التزامه بارتداء نجله للزي المدرسي.

3- يجري تحويل الطالب غير الملتزم بالزي المدرسي وهو من فئة غير القادرين ماديًا إلى الأخصائي الاجتماعي، لإجراء بحث اجتماعي، واتخاذ الإجراءات.

4- يجري تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 167 لـسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، ‎وفقًا للائحة الانضباط المدرسي الجديدة، ولا يجوز لأي طالب ارتداء أي زي مخالف، ولا يسمح للطلاب بدخول المدرسة والانتظام بالدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.

تأخر الطالب عن طابور الصباح ودخول الحصة

- حال التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره دون أي عذر مقبول، يجري توجيه الطالب وإرشاده من قبل المعلم والأخصائي الاجتماعي، والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح، ويعد تكرار المخالفة 3 مرات يجري أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار، بعد تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير.

لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

أضافت لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، أنه يجري عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية في ضوء التقرير المعد من الأخصائي الاجتماعي لأخذ أحد الإجراءات المحددة.