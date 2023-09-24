«التعليم» تعلن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج لجميع الصفوف الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

جاء ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ هذه المواد التعليمية والتدريبية تمّ وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يمكن للطلاب تحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط.