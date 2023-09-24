«أزهرية الشرقية» تبدأ فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المعلمين

بدأت منطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي ومعلمات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، المكلفين بتدريس كتابي «اكتشف Discover - تواصل Connect plus» بمعاهد اللغات، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين، تحت رعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات

وقال الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة الشرقية الأزهرية، إن البرنامج يتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التربوي تحت إشراف الدكتور شريف سميح، والدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

البرنامج يشمل عدة مستويات وفقا لخطة زمنية

وأكد أن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات المخطط له أن يشمل عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.