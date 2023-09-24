خبير اقتصادي: مصر الوجهة الأفضل للاستثمار (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه تم عمل برامج إصلاحية أنتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية سواء في ملفات البنية التحتية أو الاستغلال الأمثل للقوى البشرية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية؛ وتسليط الضوء عليها لترويجها استثماريًا وتطوير إمكانياتها من شبكات طرق ومواني ومطارات، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي الذي شمل كل أركان الدولة.

الدولة هيأت بنية تشريعية وبنية إصلاحية للإصلاح الهيكي والإصلاح الاقتصادي

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة هيأت بنية تشريعية وبنية إصلاحية للإصلاح الهيكي والإصلاح الاقتصادي، وهو ما عدل من شكل الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد به إيجابية في ظل تراجعات عالمية وبالتالي فإن مصر هي الوجهة الأفضل.

مصر تقدمت مراكز كثيرة جدا في وقت صعب وفي وقت به منافسة

وتابع: «مصر تقدمت مراكز كثيرة جدا في وقت صعب وفي وقت به منافسة بين كل دول المنطقة، حيث أصبحت أفضل وجهة استثمارية على مستوى القارة الإفريقية، والنهاردة بنشوف الصين بإمكانياتها الاقتصادية وإحياؤها للمشروع الكبير وهو الحزام والطريق، حيث أن مصر تتوسط هذا الطريق، حيث أن الفرص الاستثمارية الموجهة إلى مصر من قبل الصين تعزز الاستثمارات وتلقى الضوء على ما تم إنجازه بشكل إيجابي».