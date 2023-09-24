خطة وزارة النقل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من وسائل المواصلات بالكامل في مصر

كشف وزير النقل، جهود الوزارة في تعميق صناعة النقل في مصر، موضحاً أنَّه يُجر حالياً عمل مصانع لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية في السكة الحديدية، بجانب تطوير مصنع سيماف بحلوان، ويُجر إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 90 فدانًا في برج العرب لمجمع صناعي كامل لشركة «ألستوم» الفرنسية سواء مصنع للأنظمة أو مصنع للوحدات المتحركة، بجانب تدشين منطقة صناعية في كوم أبوراضي، لشركات تالجو ولينزا.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّه يُجرى حالياً إنشاء منطقة صناعية في أبوزعبل وامتداد لورش السكك الحديدية في التبين، وورشة في العباسية لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة نمساوية، لتوفير العملة الصعبة ومنع استيراد هذه الوحدات أو الحد منها.

إنتاج أتوبيسات تعمل بالديزل والكهرباء

وأكّد وزير النقل: «نجحنا في إنتاج الأتوبيسات سواء التي تعمل بالديزل أو الكهرباء من المصانع المصرية ولا نستورد حالياً أي أتوبيسات»، موضحاً أنه سيكون هناك اكتفاء ذاتي من وسائل المواصلات بالكامل في مصر والعمل على التصدير لجذب العملة الصعبة: «وهو ما يُسمى بمصنع للدولار من خلال عدم الاستيراد والاهتمام بالتصدير».

وتعمل وزارة النقل حالياً بالشراكة مع هيئة قناة السويس على تصنيع قاطرات ومراكب صغيرة بقوة سحب 70 طنًا وطول 70 مترًا، كما يُجر عمل ترسانات لإنتاج قاطرات بقوة سحب أكبر من 70 طنًا ومراكب كبيرة لنقل البضائع.

تعظيم مشاركة القطاع الخاص

كما وزارة النقل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص، فهناك شركات خاصة تُدير قطاع نقل البضائع وقطاع عربات النوم وشركة خاصة تعمل على إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون مع أكبر 5 خطوط عالمية في إدارة وتشغيل محطات كبيرة في الموانئ المصرية.

ويُجرى حالياً عمل مصنع لألواح الصلب المسطح بسمك أكبر من 14 ملي لصناعات المراكب، بجانب مصنع لقضبان السكك الحديدية، حيث أكد وزير النقل، أن منظومة النقل في مصر تحتاج من 100 إلى 150 ألف طن قضبان سكك حديدية سنوياً ومع تشغيل القطار الكهربائي السريع وخطوط المترو الجديدة تزاد هذه الكمية: «يُجرى عمل مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية: «إنتاج مليون طن قضبان سكك حديدية».