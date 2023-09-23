توجيهات وزير الصحة لتأمين العام الدراسي الجديد: لقاح الإنفلونزا الموسمية ضروري

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل توجيهات وزير الصحة لمديري الشؤون الصحية، بأهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأمين العام الدراسي الجديد وضمان سلامة الطلاب ورفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى أنَّ هناك خطة معدة من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة معتمدة على رفع درجة الوعي الصحي لدي الطلاب والأطفال من خلال التثقيف والملصقات ومن خلال الزائرات الصحيات.

أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابع المصدر، لـ«الوطن»: «نقترب من الدخول لفصل الشتاء والخريف وعلى أولياء الأمور ضرورة منح الطلاب والأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمية لتفادي الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها»، لافتا إلى أنَّه في حال الإصابة بالإنفلونزا وظهور الأعراض لابد من إبلاغ الزائرات الصحية لاتخاذ الخطوات اللازمة.

التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم

وأضاف المصدر، أنَّ هناك مجموعة من التعليمات المهمة الموزعة على المدارس من قبل وزارة الصحة للحفاظ على المدارس آمنة وصحية، مشيرًا إلى أهمية تثقيف الأطفال والطلاب بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع ذويهم في المدارس لأنها من أكثر الأمور التي تعرض الأطفال للإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية بشكل مباشر، لافتا إلى أنَّ الوزارة عملت على زيادة أعداد الخط الساخن لسرعة الرد على المواطنين.