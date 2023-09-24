7 خطوات للتعامل مع الإصابة بالحروق فور حدوثها.. لا تهملها

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها متعلقا بالإجراءات الأولية التي يجب القيام بها لمعالجة الحروق، وقالت إنه قبل معالجة الحروق لابد من القيام ببعض التعلميات الهامة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

الأدوية يجب تناولها حال التعرض للحروق

وجاءت النصائح والتعليمات على النحو التالي:-

- أولا: التحقق من السلامة الشخصية وسلامة المصاب قبل البدء في تقديم الإسعافات الأولية.

- بعد ذلك على الفور لابد من تبريد الحرق: عليك تبريد المنطقة المصابة فورًا بالماء البارد لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

- إزالة الملابس: في حالة وجود ملابس ملتصقة بالمنطقة المصابة، قم بإزالتها بحرص.

- وبعد ذلك يجب تغطية الحرق من خلال استخدم ضمادة نظيفة وغير لاصقة لتغطية الحرق بعد تبريده.

- ثم مرحلة تسكين الألم، حيث يمكن تقديم الإغاثة من الألم بواسطة تناول أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، وبالطبع وفقا لتوصيات الطبيب المعالج.

- بعد ذلك يتم استشارة الطبيب: يجب على الشخص المصاب بالحروق الخطيرة أو الحروق التي تتطلب رعاية طبية فورية أو الحروق الواسعة أو الحروق التي تؤثر على الوجه أو المفاصل أو الأعضاء التناسلية، استشارة الطبيب فورًا.

- يجب أن يتم توجيه الإسعافات الأولية للحروق وفقا لشدة الحرق وموقعه وعمقه.

استشارة الطبيب فورا فى حال الحروق الشديدة

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية فورا في حال شدة الأعراض للتقييم والعلاج اللازم، لافتة الى الحذر الشديد قبل وضع أى مرهم موضعي على الحروق واستشارة الطبيب أولا للوقاية من أى مضاعفات صحية يمكن أن تحدث.