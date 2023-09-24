حملات دورية لمنع حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالدقهلية

اتخذت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر بالدقهلية، إجراءات صارمة للحد من مصادر التلوث البيئي، ومنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين بالتنسيق مع المحافظة.

إجراءات لمنع الحرق المكشوف

وأكد الدكتور محمود ضياء، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، أنه تم التنسيق مع محافظة الدقهلية لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات السحابة السوداء خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة، لافتا إلى أنه تم تكليف فريق العمل المكون من مجلس المدينة، ومحمد عقل مدير إدارة البيئة، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة بالمنصورة وشرطة البيئة بميت غمر، للمرور على المسابك في نطاق مركز المدينة.

تنفيذ حملات للمرور الدوري

ووجه رئيس مجلس مدينة ميت غمر، بغلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا حتى يوم 30 نوفمبر المقبل، مشددا على حملات المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أمر رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، وتشغيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات لحل أي مشكلة فور وقوعها وتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع حوادث أو مخاطر، ورفع التراكمات والمخلفات المسببة للحرائق والتلوث الهوائي حرصا على منع وقوع حوادث الاشتعال الذاتي.