تحرير  محاضر بيئية متنوعة في حملات مكبرة على أسواق طهطا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، رئيس المركز، حملة لمنع المخالفات البيئية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج.

حملات مكثفة على الأسواق

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات بيئية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، على استمرار هذه الحملات بصفة مستمرة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين في كل مكان.

وتمت الحملة بناا على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف مسؤولي البيئة، وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج.

تشديد الرقابة على الأسواق

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد وجه تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية على أماكن بيع السلع الغذائية، وعلى إثر ذلك قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، بحملات تموينية مكثفة.