وزارة البيئة تشكل لجنة لحصر المسابك بمنطقة الكوم الأحمر في الجيزة

شكلت الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، لجنة لإجراء دراسة كاملة للمسابك بمنطقة الكوم الأحمر وتوابعها بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف في عمليات التصنيع.

الإجراءات التي تم اتخاذها

ووفقا لبيان صحفي، تم عقد اجتماع برئاسة نائب محافظة الجيزة لتقييم الوضع البيئي للمسابك بالمنطقة، بحضور ممثلين عن بعض الجهات البحثية المختصة بالنشاط الصناعي، وممثلين عن المسابك بمنطقة الكوم الأحمر.

دراسة متكاملة لتقييم الوضع البيئي

وقامت اللجنة بتنفيذ دراسة متكاملة لتقييم الوضع البيئي عن المسابك في المنطقة والآثار السلبية خطيرة التي تنتج عنها وتهدد الصحة العامة للمواطن المصري، كما تم حصر المسابك بأنواعها وعرض جميع القرارات والتراخيص وتحديد أنواع الملوثات وتصنيفها وتحليلها من واقع الرصد البيئي، ومشاركة أصحاب المسابك والجهات المحلية في إعادة تأهيلها البيئي وذلك في أماكنها أو نقلها لمنطقة صناعية معتمدة، وتحديد دور الجهات المختلفة لتنفيذ أفضل الحلول البيئية.

مسح شامل للمسابك

كما شاركت اللجنة بمعاينات ميدانية وإجراء مسح شامل للمسابك من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة للوقوف على الوضع البيئي للمسابك البالغ عددها 44 مسبكا بالمنطقة من ناحية تحسين الوضع البيئي لهم في المنطقة والوقوف على المسابك التي يلزم نقلها إلى منطقة صناعية.