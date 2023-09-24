«سكانها عبوا الهواء في قزايز».. أين تقع المنطقة الأكثر نقاء في العالم؟

«أنقى هواء في الأرض» يبدو الأمر مستحيًلا في نظر البعض، إلا إن الدراسات توصلت إلى وجود منطقة نائية في دولة أستراليا تعرف بـ«حافة العالم» أو كيب جريم، تضم محطة للتخلص من عوامل التلوث الجوي، لتجعل الهواء أكثر نقاءً لا يتأثر بمصادر التلوث المحلية المتمثلة في أبخرة العوادم و الدخان الصناعي، لتجعل من السهل تعبئته في زجاجات المياه نظرًا لنقائه الشديد فما القصة؟

منطقة تحتوي على أنقى هواء في العالم

رحلة استكشافية خاضها داني رايت، أحد المستكشفين والمهمين برحالات السفر والتجوال، بحثا عن أكثر المناطق نقاءً، كانت سببا وراء معرفة تلك المنطقة الساحرة، الموجودة قبالة الطرف الشمالي الغربي الوعر لجزيرة تسمانيا الأسترالية، وهي شبه جزيرة نائية للغاية تحمل اسم «كيب جريم» التي حظت بشهرة كبيرة، نظرًا لاحتوائها على مجموعة من المنحدرات والشواطئ ذات الرمال السوداء، إلى جانب بعض الرقع الخضراء المتمثلة في الأراضي الزراعية على قمم التلال، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل كانت المفاجأة الأكبر في احتواء هذه المنطقة النائية على أنقى هواء على وجه الأرض وفقًأ لـ«BBC».

لتكن محطة «كيب جريم» للتلوث الجوي الواقعة على قمة منحدر صخري، التي تم انشائها عام 1976، السبب الأساسي والمحوري لجمع وتحليل تركيبة هذا الهواء النقي، إذ تعد هذه المحطة من ضمن 25 محطة جوية في جميع أنحاء العالم، تملتك قدرة فائقة على تنقية الهواء وجعله غير متأثرًأ بمصادر التلوث المحلية.

سبب نقاء الهواء في تلك المنطقة

تعد ظاهرة الأربعينيات الهادرة من ضمن الأسباب، وراء وجود أنقى هواء على وجه الأرض في هذه المنطقة المعروفة بـ«حافة العالم»، وتعني رياح غربية قوية بين خطي عرض 40 درجة و50 درجة، إذ تنتقل عبر المحيط بأكمله دون أي تدخل من الكتل الأرضية، لتجعله أنظف عينات الهواء على الأرض.

تعبئة الهواء في زجاجات المياه

أنقى هواء على وجه الأرض، دفع علماء التسويق إلى إيجاد حيلة مبتكرة للاستفادة منه، إذ ينتج رواد الأعمال كل شيء بداية من مياه الأمطار المعبأة في زجاجات، إذ بدأت الفكرة من قبل أحد السكان المحليين ببيع هواء منطقة «حافة العالم» المعبأ في زجاجات لتزويد الأشخاص في الأماكن الملوثة حول العالم بدفعة صحية من الهواء النقي ، فهناك حوالي 130 استنشاقًا من هواءها النقي المعبأ في كل زجاجة.