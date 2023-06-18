ما جمع كلمة هواء؟.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة، من امتحان اللغة العربية، كأولى المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبي والعلمي، ما جعل كثير من الأسر راغبة في معرفة جمع كلمة هواء، سواء للطلبة أو لأولياء الأمور، لتستعرض «الوطن» في السياق الآتي جمعها.

جمع كلمة هواء

ووفقًا لمعجم اللغة العربية، فجمع كلمة هواء يأتي «أهواء أو أهوية»، على وزن أفعال وأفعلة.

توزيع درجات امتحان الثانوية العامة 2023

وعن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ التوزيع كما يلي.

- 80 درجة المجموع الكلي للغة العربية.

- مجموع أسئلة الاختيار من متعدد 70 درجة.

- مجموع الأسئلة المقالية 10 درجات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2023 للشعبة الأدبية، على النحو التالي.

- الاثنين 12 يونيو مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 شعبة العلمي

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة العليمة، على النحو التالي.

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023 مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023 اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023 الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023 بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.