«الأرصاد»: هواء بارد يلطف حالة الطقس والقاهرة تسجل 36 درجة غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أسباب الموجة الحارة خلال الأيام الماضية، القبة الحرارية التي استمر تأثيرها على مدار أسبوعين وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا حيث تجاوزت درجة الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في بعض الدول، والمتوقع انكسار درجة الحرارة اعتبارا من الغد ليبدأ تسرب الهواء البارد من طبقات الجو العليا الذي يعمل على انخفاض الحرارة على أوروبا وشرق البحر المتوسط وأيضا دول شمال البحر المتوسط ويمتد تأثير الهواء البارد إلى مصر .

وأضافت خلال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الرطوبة تصل نسبتها أحيانا إلى 90 و95% على السواحل الشمالية، أما مناطق القاهرة والوجه البحري فتصل الرطوبة ما بين 80 و85% وكلما اتجهنا الى الجنوب تقل نسب الرطوبة حيث تصل الرطوبة ما بين 35 و40 % ونتيجة ارتفاع نسب الرطوبة تسجل درجات حرارة أعلى من القيم الواقعية التي يتم تسجيلها.

القاهرة تسجل 36 درجة غدا

وأوضحت أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل ما بين 35 و36 درجة اعتبارا من الغد، ودرجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع الرطوبة تصل ما بين 38 و39 درجة.

انخفاض في درجات الحرارة

وأوضحت أنه اعتبار من الغد تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ما بين 31 الى 32 درجة بالسواحل الشمالية أما جنوب سيناء فتتراوح ما بين 39 و40 درجة، وشمال الصعيد من37 إلى 40 درجة، وجنوب الصعيد من 41 إلى 43 درجة علما بأن درجات الحرارة تلك هي المقاسة في الظل طبقا لشروط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعلى المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة إلى ما بعد العصر مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وغطاء واقي للرأس.