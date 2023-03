بريطانيا تحذر مواطنيها من «أبرد موجة هواء» وتكشف موعد وصولها.. «فيديو»

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، يوم السبت، من «أبرد هواء» هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله.

ونشر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، عبر حسابه على «تويتر»، مقطع فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد، الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.

The coldest air of the year so far is set to arrive early next week



A plunge of Arctic air will also bring some snow and ice in places pic.twitter.com/Kfow6C8efe