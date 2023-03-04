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بريطانيا تحذر مواطنيها من «أبرد موجة هواء» وتكشف موعد وصولها.. «فيديو»

كتب:

وكالات
03:00 م | السبت 04 مارس 2023
أشخاص يرتدون ملابس ثقيلة لحمايتهم من موجة الهواء البارد

أشخاص يرتدون ملابس ثقيلة لحمايتهم من موجة الهواء البارد

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، يوم السبت، من «أبرد هواء» هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله.

ونشر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، عبر حسابه على «تويتر»، مقطع فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد، الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.

وعلق على الفيديو، بالقول: «من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الأسبوع المقبل».

وأضاف: «كما أن هبوط هواء القطب الشمالي سيجلب بعض الثلوج في بعض الأماكن».

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بقلم وكالات