رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انهيار أسعار الطماطم في الأسواق.. زيادة المعروض واستقرار الطقس السبب

كتب:

حسن عثمان
11:14 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
أسعار الطماطم

أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم، اليوم الأحد، تراجعًا كبيرًا، وتراوح السعر ما بين 6 إلى 11 جنيهًا في سوق العبور للجملة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود الـ8 إلى 13 جنيهًا على حسب المنطقة. 

تراجع الطماطم بسبب زيادة الإنتاج وتحسن الأحوال الجوية 

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الطماطم شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب زيادة المعروض في الأسواق واستقرار حالة الطقس مما أدى إلى زيادة الإنتاجية في الأراضي الزراعية.

وأكّد «النجيب»، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في أسعار الطماطم، والكيلو في سوق الجملة يتراوح ما بين 6 إلى 11 جنيهًا حاليًا ويباع بـ13 جنيهًا للمستهلك النهائي على حسب المنطقة، مبينًا أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة السوق إلى حالته الطبيعية بعد انتظام التوريد من المزارعين.

تراجع كبير في أسعار الطماطم خلال أيام

ومن جهته، قال المهندس محمد حسن الشيخ خبير الاقتصاد الزراعي، إنَّ الطماطم من المحاصيل غير القابلة للتخزين وسريعة التلف، لافتًا إلى أنَّ أسعارها ستتراجع خلال الفترة المقبلة، وأنَّ سعر الكيلو سيصل للمستهلك النهائي في حدود الـ7 جنيهات، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الطماطم 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلي بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.

اقرأ المزيد:

شعبة الخضروات: انخفاض تدريجي في أسعار الطماطم والبصل خلال الفترة المقبلة

بشرة خير بشأن أسعار البصل والطماطم.. «شعبة الخضروات» تكشف التفاصيل

شعبة الخضروات والفاكهة: وقف تصدير البصل يؤدي إلى انخفاض أسعاره

شعبة «الخضروات والفاكهة»: انخفاض كبير في أسعار الطماطم والبصل قريبا

شعبة الخضروات تعلن تراجع الأسعار بالأسواق مع وفرة المعروض.. الطماطم بـ2.75
بقلم حسن عثمان