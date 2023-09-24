انهيار أسعار الطماطم في الأسواق.. زيادة المعروض واستقرار الطقس السبب

شهدت أسعار الطماطم، اليوم الأحد، تراجعًا كبيرًا، وتراوح السعر ما بين 6 إلى 11 جنيهًا في سوق العبور للجملة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود الـ8 إلى 13 جنيهًا على حسب المنطقة.

تراجع الطماطم بسبب زيادة الإنتاج وتحسن الأحوال الجوية

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الطماطم شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب زيادة المعروض في الأسواق واستقرار حالة الطقس مما أدى إلى زيادة الإنتاجية في الأراضي الزراعية.

وأكّد «النجيب»، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع في أسعار الطماطم، والكيلو في سوق الجملة يتراوح ما بين 6 إلى 11 جنيهًا حاليًا ويباع بـ13 جنيهًا للمستهلك النهائي على حسب المنطقة، مبينًا أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة السوق إلى حالته الطبيعية بعد انتظام التوريد من المزارعين.

تراجع كبير في أسعار الطماطم خلال أيام

ومن جهته، قال المهندس محمد حسن الشيخ خبير الاقتصاد الزراعي، إنَّ الطماطم من المحاصيل غير القابلة للتخزين وسريعة التلف، لافتًا إلى أنَّ أسعارها ستتراجع خلال الفترة المقبلة، وأنَّ سعر الكيلو سيصل للمستهلك النهائي في حدود الـ7 جنيهات، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الطماطم 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلي بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.